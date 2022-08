Come Salvare ed estrarre immagini da un PDF (Di lunedì 1 agosto 2022) I file PDF sono così diffusi perché, una volta creati, restano così anche quando vengono diffusi e letti dagli altri utenti (al contrario dei file Word che possono sempre essere modificati senza protezioni dedicate). Questo ha reso il file PDF il più utilizzato in ufficio per scambiare qualsiasi tipo di documento, inclusi quelli che contengono immagini. Su Internet infatti troviamo tanti file PDF con scansioni prese da documenti professionali ed ufficiali, che diventano utilissimi per prendere spunti o per replicare presentazioni. Per poter sfruttare a dovere queste immagini o queste scansioni racchiuse nei PDF dovremo utilizzare degli strumenti in grado di estrarre le immagini, così da poterle riutilizzare o stampare su carta. In questa guida vi mostreremo quindi i migliori siti e programmi gratuiti per ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 1 agosto 2022) I file PDF sono così diffusi perché, una volta creati, restano così anche quando vengono diffusi e letti dagli altri utenti (al contrario dei file Word che possono sempre essere modificati senza protezioni dedicate). Questo ha reso il file PDF il più utilizzato in ufficio per scambiare qualsiasi tipo di documento, inclusi quelli che contengono. Su Internet infatti troviamo tanti file PDF con scansioni prese da documenti professionali ed ufficiali, che diventano utilissimi per prendere spunti o per replicare presentazioni. Per poter sfruttare a dovere questeo queste scansioni racchiuse nei PDF dovremo utilizzare degli strumenti in grado dile, così da poterle riutilizzare o stampare su carta. In questa guida vi mostreremo quindi i migliori siti e programmi gratuiti per ...

