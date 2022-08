Civitanova Marche | parla la famiglia dell' uomo ucciso | Non bastano le scuse

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il terribile omicidio avvenuto pochissimi giorni fa aha scioccato davvero tutti. Ora are è la moglie del povero Alika Ogorchukwu, massacrato di botte senza che nessuno abbia alzato un dito per salvarlo. Vediamo cosa ha detto La brutalità con cui è stato assalito eil povero Alika ha davvero’incredibile. A quella, poi, si aggiunga l’indifferenza generale dei passanti che hanno assistito alla scena limitandosi a filmare quanto stava accadendo. Stando a quanto ha dichiarato il dirigentea squadra Mobile di Macerata, Matteo Luconi, a scatenare l’ira’assassino sarebbe stata un richiesta d’elemosina che il mendicante africano aveva rivolto alla sua compagna. Pare, infatti, che Alika abbia preso per un braccio la donna, come lei ...

Il giudice Claudio Bonifazi nell'ordinanza che dispone la custodia in carcere di Filippo Ferlazzo, l'operaio 32enne che ha pestato a morte l'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu a, ...Sono le parole di Roberta Bizzarri , l'avvocata di Filippo Ferlazzo , il 32enne in carcere a Montacuto (Ancona) per l'omicidio di Akila Ogorchukwu a, avvenuto venerdì scorso. Questo ...In questi giorni i giornali riportano in prima pagina l’omicidio di Alika Ogorchukwu, il nigeriano disabile ucciso praticamente senza motivo da un giovane italiano a Civitanova Marche. Tra giornali, T ...CIVITANOVA - «Piangiamo per lui e per quelle persone che lo hanno lasciato morire» sono le parole di un’amica di Alika Ogorchukwu, il nigeriano di 39 anni ucciso a ...