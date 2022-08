Civitanova Marche | gip | omicida soggetto pericoloso e violento

elio_vito : Picchiare un uomo, ucciderlo, perché è di colore. E tutti a riprendere la scena. Questo è successo a Civitanova Ma… - fattoquotidiano : L’accusa di Davide Calabria dopo l’omicidio di Civitanova Marche: “Siamo tutti colpevoli”. Il messaggio del capitan… - Internazionale : Il fatto che decine di persone abbiano assistito immobili all’omicidio di Alika Ogorchukwu senza sentirsi parte in… - francescocibra1 : @Tg1Rai Vi sono forme di razzismo subdole e particolarmente ignobili. E’ il caso di Giannini della Stampa. Usa la m… - francescocibra1 : @MediasetTgcom24 Vi sono forme di razzismo subdole e particolarmente ignobili. E’ il caso di Giannini della Stampa.… -

Resta in carcere Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l'ambulante nigeriano 39enne Alika Ogorchukwu in strada, a(Macerata). Lo ha deciso il gip di Macerata Claudio Bonifazi dopo l'udienza di convalida dell'arresto che si è tenuta oggi nel carcere di Montacuto (Ancona). Nell'ordinanza che ...... l'operaio di 32 anni che venerdì ha pestato a morte l'ambulante nigeriano 39enne Alika Ogorchukwu in strada, a(Macerata). Lo scrive il gip di Macerata Claudio Bonifazi nell'...La riflessione del direttore della Comunità di Capodarco sulla morte dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu: ..."Una vera vergogna che attenta al buon nome dell’Italia e per la quale chiedo, in coro con tutta la comunità nigeriana, l’attuazione più severa delle norme del codice penale" (Leggi) ...