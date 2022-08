Civitanova Marche | Elena | chi è la fidanzata di Filippo Ferlazzo | l’assassino di Alika? Età | FOTO | Salerno | perché è morto Alika | causa morte | motivo | VIDEO

elio_vito : Picchiare un uomo, ucciderlo, perché è di colore. E tutti a riprendere la scena. Questo è successo a Civitanova Ma… - fattoquotidiano : L’accusa di Davide Calabria dopo l’omicidio di Civitanova Marche: “Siamo tutti colpevoli”. Il messaggio del capitan… - Internazionale : I brividi provocati dal massacro di Civitanova Marche sono amplificati dal vuoto che c’è intorno. L'opinione di Chr… - MatteoDimino : RT @DjamboMCMXC: Salvini è tutta la settimana che posta video di gente a caso rapinata da immigrati a caso in città a caso. Ma oggi che un… - Lucio_56 : RT @Labbaronessa: Ho passato insonne metà della scorsa notte, e ne ho approfittato per leggere un po' di articoli sull'omicidio di Ogorchuk… -

al centro della scena c'è stata l'uccisione dell'ambulante Alika Ogorchuwku per mano di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Convalidato l'arresto di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu in strada, a Civitanova Marche (Macerata). Ferlazzo sconterà la pena in carcere dopo aver aggredito e ucciso il 39enne Alika. Si è svolta questa mattina l'udienza da parte del Gip per la convalida dell'arresto di Filippo Cl...