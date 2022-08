Civitanova Marche | Charity Oriakhy | chi è la moglie di Alika Ogorchukwu? Età | figli | perché è morto | causa morte | motivo | chi è l’assassino | VIDEO

Leggi su donnapop

(Di lunedì 1 agosto 2022)Ogochukwu èbrutalmente assassinato per strada, in Corso Umberto I, da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo venerdì 29 luglio. L’omicidio del venditore ambulante ha scioccato l’Italia intera per la violenza insensata dell’atto. Intanto,, ladella vittima, piange il marito che ha perso la vita in circostanze tanto tremende....