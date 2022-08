Civitanova, lo sfogo di Giovanardi: passanti indifferenti? No, vanno ringraziati (Di lunedì 1 agosto 2022) Scusate, ma non ne posso più di sentirmi dire a reti unificate che il nigeriano Ogorchukwu è stato ucciso non soltanto dalla cieca ottusa violenza di un italiano, ma anche dall'indifferenza di chi ha assistito alla scena, per la precisione una signora anziana, una ragazza, un uomo anziano con un cane e chi ha ripreso la scena con il telefonino (fonte Repubblica). Faccio presente che da circa vent' anni in Italia è stata sospesa la leva obbligatoria e mentre sino all'inizio degli anni Novanta, in caso di aggressione a un cittadino, si potevano trovare passanti che avevano avuto un minimo di addestramento militare per intervenire, oggi nessuno saprebbe da che parte cominciare. La cultura pacifista più radicale, inoltre, contesta in tutti i casi il principio di intervento con la forza anche per impedire una aggressione, mentre molti istituti di vigilanza più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Scusate, ma non ne posso più di sentirmi dire a reti unificate che il nigeriano Ogorchukwu è stato ucciso non soltanto dalla cieca ottusa violenza di un italiano, ma anche dall'indifferenza di chi ha assistito alla scena, per la precisione una signora anziana, una ragazza, un uomo anziano con un cane e chi ha ripreso la scena con il telefonino (fonte Repubblica). Faccio presente che da circa vent' anni in Italia è stata sospesa la leva obbligatoria e mentre sino all'inizio degli anni Novanta, in caso di aggressione a un cittadino, si potevano trovareche avevano avuto un minimo di addestramento militare per intervenire, oggi nessuno saprebbe da che parte cominciare. La cultura pacifista più radicale, inoltre, contesta in tutti i casi il principio di intervento con la forza anche per impedire una aggressione, mentre molti istituti di vigilanza più ...

