Civitanova | Ferlazzo resta in carcere | «Ha chiesto scusa e ha detto che non c’è razzismo dietro l’omicidio»

È stato convalidato il fermo di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu in strada, a Civitanova Marche (Macerata). Davanti al gip di Macerata Claudio Bonifazi, nell'udienza di convalida che si è tenuta nel carcere anconetano di Montacuto, Ferlazzo, assistito dall'avvocata Roberta Bizzarri, ha «collaborato, ha chiesto scusa e ha chiarito che non c'è stata alcuna motivazione di tipo razziale». Ferlazzo è accusato di aver ucciso a colpi di stampella e a mani nude Ogorchukwu. L'indagato aveva già chiesto scusa alla famiglia della vittima, che ha risposto di voler ottenere comunque giustizia. Secondo la madre Ursula, Ferlazzo

