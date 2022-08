Cina avverte gli Usa: “Esercito non starà a guardare se Pelosi va a Taiwan” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Esercito cinese non resterà a guardare se la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi si recherà a Taiwan durante il suo tour in Asia. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, sottolineando che una simile visita porterà a conseguenze molto serie. “Se Pelosi visiterà Taiwan, questa sarà una grave interferenza nella politica interna cinese e porterà a conseguenze molto gravi”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese. Pelosi è intanto arrivata a Singapore, prima tappa del suo tour in Asia durante il quale avrà “incontri ad alto livello per discutere come promuovere interessi e valori condivisi, inclusa la pace”. Si parlerà anche di relazioni commerciali, della pandemia di Covid-19 e della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – L’cinese non resterà ase la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancysi recherà adurante il suo tour in Asia. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, sottolineando che una simile visita porterà a conseguenze molto serie. “Sevisiterà, questa sarà una grave interferenza nella politica interna cinese e porterà a conseguenze molto gravi”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese.è intanto arrivata a Singapore, prima tappa del suo tour in Asia durante il quale avrà “incontri ad alto livello per discutere come promuovere interessi e valori condivisi, inclusa la pace”. Si parlerà anche di relazioni commerciali, della pandemia di Covid-19 e della ...

vivereitalia : Cina avverte gli Usa: 'Esercito non starà a guardare se Pelosi va a Taiwan' - barramaurizio : Media di Taiwan: 'Pelosi sull'isola già domani'. E la Cina avverte: 'Il nostro esercito non resterà a guardare' - repubblica : Taiwan, sale la tensione. Media: 'Pelosi sull'isola gia' domani'. E la Cina avverte: 'Il nostro esercito non rester… - italiaserait : Cina avverte gli Usa: “Esercito non starà a guardare se Pelosi va a Taiwan” - ledicoladelsud : Cina avverte gli Usa: “Esercito non starà a guardare se Pelosi va a Taiwan” -