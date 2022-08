Ciclismo | colpo di mercato della Ineos Grenadiers | arriva Leo Hayter

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 agosto 2022) Coppia di fratelli alla. Dopo Ethan ecco cheanche Leo: il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia under 23 ha firmato un contratto di tre anni con la compagine britannica, fino al 2025. Il debutto ufficiale sarà nel 2023, ma in questa stagione ci sarà già l’esordio da stagista. Le parole del britannico classe 2001: “Sono molto orgoglioso ed emozionato di entrare a far parte degliquest’anno, passando al livello più alto di questo sport in una squadra britannica a cui mi sono ispirato fin da quando ho iniziato a gareggiare. Avendo partecipato ad alcuni training camp con la squadra, mi sento già a casa e non vedo l’ora di iniziare”. Il commento del team manager Rod Ellingworth: “Negli ultimi anni ci siamo concentrati maggiormente ...