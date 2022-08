Chubais ricoverato al Mater Olbia: “Condizioni migliorano” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ex fedelissimo di Vladimir Putin, l’economista e politico russo Anatoly Chubais, ricoverato al Mater Olbia Hospital in Sardegna dopo una malore “sta migliorando e sono in corso alcune analisi di routine. Ma niente spy story”. Così all’Adnkronos Salute il Direttore generale del Mater Olbia, Marcello Giannico. Su cosa sia accaduto a Chubais il direttore generale è lapidario “massimo riserbo”. CREMLINO – Il Cremlino ha definito “triste” la notizia del malore di Chubais, assicurando che “se dovesse chiedere assistenza, siamo pronti ad aiutarlo”. Così il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento sulle Condizioni di Chubais, che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ex fedelissimo di Vladimir Putin, l’economista e politico russo AnatolyalHospital in Sardegna dopo una malore “sta migliorando e sono in corso alcune analisi di routine. Ma niente spy story”. Così all’Adnkronos Salute il Direttore generale del, Marcello Giannico. Su cosa sia accaduto ail direttore generale è lapidario “massimo riserbo”. CREMLINO – Il Cremlino ha definito “triste” la notizia del malore di, assicurando che “se dovesse chiedere assistenza, siamo pronti ad aiutarlo”. Così il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento sulledi, che ...

