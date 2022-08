Chris Rock ironizza sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar: “Dopo sono andato a lavoro” (Di lunedì 1 agosto 2022) Alla fine sono arrivate anche le scuse ufficiali da parte di Will Smith che si è detto pentito per quello che ha fatto durante la notte Oscar a fine marzo, quando tirò uno schiatto a Chris Rock direttamente sul palco, davanti a tutti. Pochi minuti Dopo, il celebre personaggio della serie ‘Willy il Principe di Bel Air‘ aveva ritirato l’ambito premio, poi aveva deciso, nelle settimane successive, di dimettersi, prima di essere bandito – per 10 anni – dagli Academy. ? Le scuse social di Will Smith L’attore si è detto profondamente pentito da quello che ha fatto. Quello schiaffo, però, lo ha ‘condannato’ a subire pesanti critiche non solamente dai media e giornali, ma anche da molte ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Alla finearrivate anche le scuse ufficiali da parte diche si è detto pentito per quello che ha fatto durante la nottea fine marzo, quando tirò uno schiatto adirettamente sul palco, davanti a tutti. Pochi minuti, il celebre personaggio della serie ‘y il Principe di Bel Air‘ aveva ritirato l’ambito premio, poi aveva deciso, nelle settimane successive, di dimettersi, prima di essere bandito – per 10 anni – dAcademy. ? Le scuse social diL’attore si è detto profondamente pentito da quello che ha fatto. Quello, però, lo ha ‘condannato’ a subire pesanti critiche non solamente dai media e giornali, ma anche da molte ...

