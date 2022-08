andreastoolbox : #Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Ibiza: Leone e Vittoria scatenati sul jet privato - leggoit : Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Ibiza: Leone e Vittoria scatenati sul jet privato - bimbadiric : sono a singapore da circa un’ora e già ho commesso un reato perché mi ero dimenticata che qui le gomme da masticare… - StraNotizie : Chiara Ferragni svela i primi messaggi scambiati con Fedez: “Era il 2016” - Vincenzinocoan2 : RT @PBItaliana: Chiara FERRAGNI -

Ibiza dà il benvenuto ai Ferragnez .e Fedez sono appena atterati nell' isola delle Baleari , insieme ai figli Leone e Vittoria . Liberi da impegni professionali, le vacanze sono ufficilamente iniziate e marito e moglie ...ed il marito Fedez rappresentano un vero e proprio fenomeno mediatico, qualsiasi loro azione o dichiarazione fa immediatamente il giro del web. D'altra parte, non a caso è stata ...Fedez è stato protagonista di un episodio da lui riportato, come al solito, sui social network. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nel dettaglio Per il noto rapper italiano è tornato finalment ...Sta destando grande clamore tra i fan la notizia della 'scomparsa' del noto rapper, sembrano essersi perse le tracce ormai da qualche giorno. Ma cosa è successo Ecco la verità.