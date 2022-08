Chi è Liz Truss, la possibile premier che somiglia a Margaret Thatcher | E’ lei la nuova Lady di ferro? (Di lunedì 1 agosto 2022) Chi sarà il successore di Boris Johnson dopo le dimissioni dello scorso 7 luglio? Come noto, Johnson si è dimesso da qualche settimana dalle cariche di Primo Ministro e leader del Partito Conservatore, in seguito alla crisi di governo che lo ha travolto. Johnson ha manifestato l’intenzione di rimanere in carica come dimissionario fino all’insediamento del suo successore, ma nel Regno Unito si parla tantissimo della figura che prenderà il suo posto. I favori del pronostico, infatti, sono tutti per la ministra degli Esteri Liz Truss, che stando ai quotidiani britannici non avrà alcun problema ad essere la più votata dagli iscritti al Partito conservatore, che possono esprimere la propria preferenza a partire da oggi. Ma cosa fa pensare che Liz Truss andrà a trionfare in questo voto per eleggere il nuovo leader conservatore? Prima di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 agosto 2022) Chi sarà il successore di Boris Johnson dopo le dimissioni dello scorso 7 luglio? Come noto, Johnson si è dimesso da qualche settimana dalle cariche di Primo Ministro e leader del Partito Conservatore, in seguito alla crisi di governo che lo ha travolto. Johnson ha manifestato l’intenzione di rimanere in carica come dimissionario fino all’insediamento del suo successore, ma nel Regno Unito si parla tantissimo della figura che prenderà il suo posto. I favori del pronostico, infatti, sono tutti per la ministra degli Esteri Liz, che stando ai quotidiani britannici non avrà alcun problema ad essere la più votata dagli iscritti al Partito conservatore, che possono esprimere la propria preferenza a partire da oggi. Ma cosa fa pensare che Lizandrà a trionfare in questo voto per eleggere il nuovo leader conservatore? Prima di ...

