Chelsea, passi avanti per Cucurella: oggi nuovo contatto (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Chelsea si muove per l'acquisto del terzino Cucurella. oggi nuovo contatto tra i Blues e il Brighton: le ultime Come riferito da Fabrizio Romano, il Chelsea si muove con passo deciso per l'acquisto di Cucurella dal Brighton. I Blues hanno avuto oggi un nuovo contatto con il club proprietario del cartellino, che potrebbero convincere con l'inserimento di Colwill nell'affare. Il City, altro club sulle tracce dello spagnolo, non ha invece intenzione di muoversi dall'offerta di 40 milioni di sterline. L'articolo proviene da Calcio News 24.

