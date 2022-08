Che disastro la campagna spagnola contro il body shaming: “Foto rubate e protesi censurate” (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago — Non cessa la pioggia di strali sulla campagna di sensibilizzazione alla body positivity promossa dal ministro per le Pari opportunità spagnolo guidato da Irene Montero, esponente di Podemos: il manifesto contro il body shaming — l’atto di deridere o discriminare una persona per il suo aspetto fisico — era già pieno di falle in partenza, ma ora rischia di naufragare del tutto. L’inutile campagna spagnola contro il body shaming L’immagine della campagna ritrae — in un lavoro grafico uscito dallo «studio transfemminista» Arte Mapache che definire approssimativo è un eufemismo — cinque donne in costume a prendere il sole in riva al mare: una è anziana, una è fortemente in sovrappeso, una è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago — Non cessa la pioggia di strali sulladi sensibilizzazione allapositivity promossa dal ministro per le Pari opportunità spagnolo guidato da Irene Montero, esponente di Podemos: il manifestoil— l’atto di deridere o discriminare una persona per il suo aspetto fisico — era già pieno di falle in partenza, ma ora rischia di naufragare del tutto. L’inutileilL’immagine dellaritrae — in un lavoro grafico uscito dallo «studio transfemminista» Arte Mapache che definire approssimativo è un eufemismo — cinque donne in costume a prendere il sole in riva al mare: una è anziana, una è fortemente in sovrappeso, una è ...

