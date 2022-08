Che cosa sta succedendo tra Kosovo e Serbia (Di lunedì 1 agosto 2022) A seguito di accese proteste il governo di Pristina ha rinviato l'introduzione di targhe kosovare obbligatorie per la minoranza serba, ma la situazione tra i due paesi rimane molto tesa Leggi su wired (Di lunedì 1 agosto 2022) A seguito di accese proteste il governo di Pristina ha rinviato l'introduzione di targhe kosovare obbligatorie per la minoranza serba, ma la situazione tra i due paesi rimane molto tesa

Pontifex_it : Continuiamo a pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello dell… - _Nico_Piro_ : #1agosto cosa vergognosa in' ???? è criminalizzazione dei giovani: sfaticati sul divano con lo smartphone godendosi R… - BelpietroTweet : L’ex premier parla di tassare i milionari, però ha in mente criteri che colpirebbero il ceto medio. Cosa ci fanno a… - gerry6712 : RT @RobertaFinizio: ' Se c'è una cosa che mi fa impazzire è chi sa essere gentile ,chi , con un gesto,entra dentro e non esce più.' https:/… - jenotingx : Ma poi cosa porcodio se ne fa un 18enne di 10k euro? noi stronzi di 20/30 anni che dobbiamo fare? Non sono di certo… -