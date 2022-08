Cesaro | “Sono stato sul punto di vincere il titolo WWE tante volte”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 agosto 2022), ora Claudio Castagnoli, è sicuramente tra le più dotate superstars che c’è oggi nel panorama mondiale di wrestling. Scontato ciò, non è mai riuscito aunmondiale in WWE. Secondo la compagnia,non aveva le giuste qualità per arrivare tanto in alto. Come sostenne Vince Mcmahon in persona in una intervista a Stone Cold, amancava “la connessione con il pubblico. Ottimo atleta, ma gli manca ancora qualcosa…”. Il Wrestler, perciò, è ritenuto da molti tra i più sottovalutati nella storia. Nel suo ultimo periodo in WWE, ha avuto un piccolo “feud” con il campione Universale Roman Reigns senza tuttavia riuscire ailmassimo. Al termine del suo contratto con la federazione,ha preferito non ...