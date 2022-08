Centrosinistra | Letta teme il terzo polo e già pensa al piano B | il Nazareno rilancerà sui temi identitari

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA Carlo Calenda sì, Carlo Calenda no. Mentre si sfoglia la margherita delle alleanze sinistrorse tra Verdi, Fratoianni ed ex M5s, ai piani alti delsi attende soprattutto l'ultima parola...

a_padellaro : Gentile @EnricoLetta, avendo lei deciso di perdere convintamente, spianando un’autostrada alla destra col botto, ci… - LaVeritaWeb : Da Brunetta, che augurava la morte ai progressisti elitari, agli insulti dem alla «valletta» Gelmini. Dai veti dei… - arrigoni_paolo : Il #Copasir non deve essere strumentalizzato, ma questo vergognoso attacco di #Letta e compagni nei confronti di… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Centrosinistra, #Letta teme il terzo polo e già pensa al piano B - LuisaPozzoni : RT @Forever_Purple: #Letta ha paura del @Mov5Stelle e cerca di emarginarci ma il suo è un tentativo disperato. Dobbiamo portare avanti i 9… -

Acque ancora agitate nel, dove iI segretario Pd Enricolancia strali contro il terzo polo, annunciato da Matteo Renzi di Italia viva e a cui potrebbe aderire Carlo Calenda di ...Ha scritto i tweet di prima mattina per mettere solidi paletti sulla strada di Enrico: no ... Leggi qui l'articolo integrale sule le posizioni su un possibile polo centrista Ore 09:...In queste elezioni politiche il centrosinistra rischia di andare in frantumi: Azione e Italia Viva potrebbero dare vita a un terzo polo rompendo con il Pd.Acque ancora agitate nel centrosinistra, dove iI segretario Pd Enrico Letta lancia strali contro il terzo polo, annunciato da Matteo Renzi di Italia viva e a cui potrebbe aderire Carlo Calenda di ...