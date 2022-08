Centrodestra: oggi vertice per definire il programma. Salvini: 'Io al Viminale? Decideranno i cittadini' (Di lunedì 1 agosto 2022) - I leader di FdI, Lega e FI si vedranno nel pomeriggio in Senato. Il numero uno del Carroccio: 'Al tavolo del programma la Lega chiederà agli alleati di firmare per essere omogenei dopo una eventuale ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 agosto 2022) - I leader di FdI, Lega e FI si vedranno nel pomeriggio in Senato. Il numero uno del Carroccio: 'Al tavolo della Lega chiederà agli alleati di firmare per essere omogenei dopo una eventuale ...

mara_carfagna : Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, impre… - LaVeritaWeb : L’ex pm conferma quanto rivelato dalla «Verità» sulla «talpa» di Perugia e oggi presenta la «sua» riforma della giu… - Sbrn65 : RT @fdragoni: Il Piano B di Repubblica. Come bloccare la destra al governo oggi su @CulturaIdentita - ZenatiDavide : Verso le elezioni, oggi vertice del centrodestra sul programma. Attesa per l’incontro fra Calenda e Letta: Primo di… - AntaniCardani : RT @agambella: I simboli sono pronti ma i partiti hanno solo 2 settimane per accordi di coalizione e per un programma condiviso. Se al Cent… -