Centennials al voto | gli esperti | “Non trattateli da bambini”

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Convincerli a votare può sembrare una missione impossibile. Eppure c’è ancora tempo per coinvolgere i(i nati tra la fine degli anni ’90 e i primi anni ’10 del XXI secolo) nel dibattito pubblico. Dimenticate ‘politichese’, post ‘acchiappa like’ e una campagna elettorale giocata a suon di tweet e dirette Facebook. Oggi la ricetta per conquistarli è offrire loro strumenti e contenuti. Ne è convinta Chiara Saraceno, sociologa, filosofa e accademica italiana. “Per invitarli a partecipare bisogna che il dibattito pubblico sia interessante – spiega Saraceno all’AdnKronos -. I politici devono avere contenuti ma anche strumenti per parlare con loro. In passato si comunicava a generazioni diverse, spesso i giovani seguivano certe tradizioni familiari…poi tutto questo si è un po’ rotto nel ’68. Seppur in modo conflittuale in passato c’era una proposta ...