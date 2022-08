C’è un motivo se un tifoso dell’Everton è entrato in campo per tirare un rigore alla Dinamo Kiev. Un ottimo motivo | VIDEO (Di lunedì 1 agosto 2022) Paul Stratton è un grande tifoso dell’Everton. Negli ultimi mesi si è reso protagonista di molti gesti di supporto al popolo ucraino. È partito da Liverpool con la propria automobile, si è imbarcato attraversando il Canale della Manica e si è recato al confine tra Polonia e Ucraina per consegnare beni essenziali a tutte quelle persone che stavano (e stanno ancora) fuggendo dall’invasione russa e dalla guerra che imperversa sulle loro case (e sulle loro vite) da oltre cinque mesi. Per ringraziarlo di questa sua solidarietà, il club britannico ha deciso di fargli un regalo che non dimenticherà mai. Paul Stratton è un tifoso dell’Everton che ha consegnato beni essenziali a confine ucraino fin dall’inizio dell’invasione russa. Nell’amichevole contro la Dynamo Kiev è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Paul Stratton è un grande. Negli ultimi mesi si è reso protagonista di molti gesti di supporto al popolo ucraino. È partito da Liverpool con la propria automobile, si è imbarcato attraversando il Canale della Manica e si è recato al confine tra Polonia e Ucraina per consegnare beni essenziali a tutte quelle persone che stavano (e stanno ancora) fuggendo dall’invasione russa e dguerra che imperversa sulle loro case (e sulle loro vite) da oltre cinque mesi. Per ringraziarlo di questa sua solidarietà, il club britannico ha deciso di fargli un regalo che non dimenticherà mai. Paul Stratton è unche ha consegnato beni essenziali a confine ucraino fin dall’inizio dell’invasione russa. Nell’amichevole contro la Dynamoè ...

