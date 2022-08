C’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà (Di lunedì 1 agosto 2022) Lunedì, poco prima delle 16, si è sviluppato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, nella parte sud-est di Roma. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile anche ad alcuni chilometri di distanza e, stando a diversi testimoni Leggi su ilpost (Di lunedì 1 agosto 2022) Lunedì, poco prima delle 16, si è sviluppato undi, nella parte sud-est di Roma. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile anche ad alcuni chilometri di distanza e, stando a diversi testimoni

fleinaudi : Ha ragione @marcocappato Questa è una colossale porcheria. Sino ad oggi c’è stato un indegno mercato delle esenzio… - Ruffino_Lorenzo : Quanto sono affidabili i sondaggi? Ho guardato a quelli delle ultime due elezioni politiche: nel 2018 l'errore è st… - GoalItalia : 'A Napoli non c’è stato un solo giorno in cui non ci fosse qualcosa che mi regalasse un sorriso' ?? Marek Hamsik co… - luca_carioli : @GinevraCardinal @lucalemax @recerusse @Paolashap @debo_words @laHantucci Ciao a tutte. Scopro solo oggi di essere… - artsybootwt : RT @Iperbole_: 'A scuola, durante l'appello, non si chiamano i bambini per nome, ma per cognome. Per non discriminare. Perché magari a 7 an… -

Sorelle travolte dal treno a Riccione, per un testimone 'una voleva salvare l'altra' ... forse proprio mentre cercava di salvare l'altra dall'impatto, che è stato davvero violento, come dimostra la parte del locomotore rimasta sventrata nell'esatto punto di collisione. © RIPRODUZIONE ... Alla Ferrari manca ancora qualcosa Di sicuro c'è stato qualcosa che non ha funzionato nella monoposto, e la conseguenza è che non siamo riusciti a far funzionar bene le gomme". Oltre ai problemi avuti alle auto, la gara, e in ... DAZN News Italia ... forse proprio mentre cercava di salvare l'altra dall'impatto, che èdavvero violento, come dimostra la parte del locomotore rimasta sventrata nell'esatto punto di collisione. © RIPRODUZIONE ...Di sicuro c'èqualcosa che non ha funzionato nella monoposto, e la conseguenza è che non siamo riusciti a far funzionar bene le gomme". Oltre ai problemi avuti alle auto, la gara, e in ... Lewandowski: "L'addio al Bayern Su di me molte ca....e. Difficile spiegarlo ai tifosi"