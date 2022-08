Case Roma – Santori (Lega): “Il nuovo regolamento è vergognoso, un regalo a occupanti senza titolo” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Il nuovo regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale che sta per arrivare in aula Giulio Cesare è il peggiore di sempre. Una delibera concepita con l’unico scopo di perpetuare il diritto all’occupazione abusiva degli immobili capitolini da parte dei soliti noti a capo delle baronie della sinistra. Un documento che manda in soffitta anche la delibera 140 del 2015, che puntava a recuperare gli immobili occupati ilLegalmente e a rimetterli sul mercato con procedura a evidenza pubblica. Invece i bandi spariscono e sono tutelati gli occupanti. Una vergogna annosa cui evidentemente nemmeno il sindaco Gualtieri ha il coraggio di porre fine”. Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) “Ilsull’utilizzo dei beni immobili diCapitale per finalità d’interesse generale che sta per arrivare in aula Giulio Cesare è il peggiore di sempre. Una delibera concepita con l’unico scopo di perpetuare il diritto all’occupazione abusiva degli immobili capitolini da parte dei soliti noti a capo delle baronie della sinistra. Un documento che manda in soffitta anche la delibera 140 del 2015, che puntava a recuperare gli immobili occupati illmente e a rimetterli sul mercato con procedura a evidenza pubblica. Invece i bandi spariscono e sono tutelati gli. Una vergogna annosa cui evidentemente nemmeno il sindaco Gualtieri ha il coraggio di porre fine”. Lo dichiara in una nota il consigliere dellain Campidoglio Fabrizio. ...

