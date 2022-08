Carlo Conti scatenato alla festa della moglie. Francesca Vaccaro meravigliosa a 50 anni (Di lunedì 1 agosto 2022) Pochi giorni fa Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, ha compiuto 50 anni, la festa di compleanno è arrivata nel fine settimana ed è stata memorabile. Lo svela Francesca con le foto e i video del party organizzato dal conduttore. Una festa di compleanno anni ‘70 per la Vaccaro che non dimostra per niente la sua età, meravigliosa. “Una ragazza” come commenta Antonella Clerici, assente alla festa perché in Normandia con la sua famiglia. “Buon compleanno amore mio!!! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna” questi gli auguri di Carlo Conti il 27 luglio, per sua moglie. Una dedica speciale per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 agosto 2022) Pochi giorni fa, ladi, ha compiuto 50, ladi compleanno è arrivata nel fine settimana ed è stata memorabile. Lo svelacon le foto e i video del party organizzato dal conduttore. Unadi compleanno‘70 per lache non dimostra per niente la sua età,. “Una ragazza” come commenta Antonella Clerici, assenteperché in Normandia con la sua famiglia. “Buon compleanno amore mio!!! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna” questi gli auguri diil 27 luglio, per sua. Una dedica speciale per ...

