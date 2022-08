Carceri, il Luglio Musicale si chiude con lo spettacolo di Miriam Rigione ad Acerra (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Domani 2 agosto 2022, alle ore 15:00, è in programma il concerto della cantante napoletana Miriam Rigione, anche attrice, nella Casa di Reclusione di Aversa. Insieme a lei calcherà il palcoscenico anche la giovane Sarah Altieri, che ha riarrangiato alcuni brani famosi. Ogni esibizione sarà accompagnata da ballerine professioniste, che renderanno ancora più suggestiva la rappresentazione. Tra un brano e l’altro sono previsti anche degli intermezzi comici. A fare da presentatore dell’evento sarà Salvatore Presutto, l’attore che, insieme a Francesco Di Leva, ha affascinato il pubblico italiano nel film “Il sindaco del Rione sanità”. L’evento nella Casa di reclusione di Aversa, promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Domani 2 agosto 2022, alle ore 15:00, è in programma il concerto della cantante napoletana, anche attrice, nella Casa di Reclusione di Aversa. Insieme a lei calcherà il palcoscenico anche la giovane Sarah Altieri, che ha riarrangiato alcuni brani famosi. Ogni esibizione sarà accompagnata da ballerine professioniste, che renderanno ancora più suggestiva la rappresentazione. Tra un brano e l’altro sono previsti anche degli intermezzi comici. A fare da presentatore dell’evento sarà Salvatore Presutto, l’attore che, insieme a Francesco Di Leva, ha affascinato il pubblico italiano nel film “Il sindaco del Rione sanità”. L’evento nella Casa di reclusione di Aversa, promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele ...

iggyHT : RT @bruno_simili: L’istituto penitenziario dì Santa Maria Capua Vetere, costruito nel 1996, è tuttora scollegato dalla rete idrica #antigon… - AmnestyPerugia : RT @DomaniGiornale: Come sta AlaaAbd el-Fattah, figura iconica del movimento egiziano per i diritti umani? Dovrebbe essere al quarto mese d… - Alma92069865 : RT @bruno_simili: L’istituto penitenziario dì Santa Maria Capua Vetere, costruito nel 1996, è tuttora scollegato dalla rete idrica #antigon… - la_lagigogin : RT @DomaniGiornale: Come sta AlaaAbd el-Fattah, figura iconica del movimento egiziano per i diritti umani? Dovrebbe essere al quarto mese d… - Alessio17 : RT @bruno_simili: L’istituto penitenziario dì Santa Maria Capua Vetere, costruito nel 1996, è tuttora scollegato dalla rete idrica #antigon… -