Carburanti, prezzi medi in calo per benzina e diesel oggi (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Scendono le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, soprattutto grazie ai ribassi delle pompe bianche. Continuano ad aumentare i prezzi del metano. Brent a 103 dollari, quotazione della benzina in aumento, gasolio in calo. benzina self service a 1,88 euro/litro in media nazionale, il gasolio sotto 1,86. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,881 euro/litro (-16 millesimi, compagnie 1,893, pompe bianche 1,875), diesel a 1,858 euro/litro ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Scendono lee deipraticati alla pompa die gasolio, soprattutto grazie ai ribassi delle pompe bianche. Continuano ad aumentare idel metano. Brent a 103 dollari, quotazione dellain aumento, gasolio inself service a 1,88 euro/litro ina nazionale, il gasolio sotto 1,86. Queste sono lee deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,881 euro/litro (-16 millesimi, compagnie 1,893, pompe bianche 1,875),a 1,858 euro/litro ...

zazoomblog : Carburanti prezzi medi in calo per benzina e diesel oggi - #Carburanti #prezzi #benzina #diesel - BrunoMarinelli8 : RT @Adnkronos: #Benzina e diesel, #1agosto: i prezzi di oggi in Italia. - Eli74505503 : RT @Adnkronos: #Benzina e diesel, #1agosto: i prezzi di oggi in Italia. - lifestyleblogit : Carburanti, prezzi medi in calo per benzina e diesel oggi - - xyz_fabio : @pdnetwork Le grandi aziende dell'energia sono in mano a multinazionali, se voi esagerate col tassare i loro profit… -