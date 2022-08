Carburanti: prezzi ancora in calo, benzina self sotto 1,9 euro litro (Di lunedì 1 agosto 2022) I prezzi dei Carburanti sono ancora in calo sulla rete nazionale, con la benzina in modalità self service che è scesa sotto 1,9 euro al litro. Questo quanto emerge dall'analisi odierna messa a punto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 agosto 2022) Ideisonoinsulla rete nazionale, con lain modalitàservice che è scesa1,9al. Questo quanto emerge dall'analisi odierna messa a punto...

ledicoladelsud : Carburanti, prezzi medi in calo per benzina e diesel oggi - DarioOirad89 : RT @Codacons: Da mesi chiediamo un intervento più incisivo e direttamente alla fonte sulla definizione dei prezzi dei #carburanti, caratter… - LocalPage3 : Carburanti, prezzi medi in calo per benzina e diesel oggi - fisco24_info : Carburanti, prezzi medi in calo per benzina e diesel oggi: (Adnkronos) - Verde self service a 1,88 euro/litro in me… - italiaserait : Carburanti, prezzi medi in calo per benzina e diesel oggi -