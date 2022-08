Canoa velocità, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia. Gli azzurri si misurano con le nuove specialità olimpiche (Di lunedì 1 agosto 2022) Da mercoledì 3 a domenica 7 agosto si terranno ad Halifax, in Canada, i Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa: sono stati convocati nel complesso 26 azzurri per la rassegna iridata. La selezione azzurra è composta da 18 atleti per la Canoa velocità (13 uomini e 5 donne) ed 8 per la paraCanoa (6 uomini e 2 donne). Nello specifico, l’Italia sarà rappresentata per la Canoa velocità da 9 atleti nel kayak maschile, 5 nel kayak femminile e 4 nella canadese maschile (assente nella canadese femminile) e per la paraCanoa da 3 atleti nel kayak maschile, 2 nel kayak femminile e 3 nel va’a maschile (assente nel va’a femminile). Nel kayak ci sarà spazio, tra gli altri, ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Da mercoledì 3 a domenica 7 agosto si terranno ad Halifax, in Canada, iseniordie para: sono statinel complesso 26per la rassegna iridata. La selezione azzurra è composta da 18 atleti per la(13 uomini e 5 donne) ed 8 per la para(6 uomini e 2 donne). Nello specifico, l’Italia sarà rappresentata per lada 9 atleti nel kayak maschile, 5 nel kayak femminile e 4 nella canadese maschile (assente nella canadese femminile) e per la parada 3 atleti nel kayak maschile, 2 nel kayak femminile e 3 nel va’a maschile (assente nel va’a femminile). Nel kayak ci sarà spazio, tra gli altri, ...

Calendario Mondiali canoa velocità 2022: programma, orari, tv, streaming

Giovedì 4 agosto 
14.00 - 18.00 Batterie canoa e paracanoa 
19.30 - 21.50 Batterie canoa e paracanoa 

Venerdì 5 agosto 
15.00 - 16.15 Semifinali canoa 
16.20 - 17.00 Finali specialità paralimpiche va'a paracanoa 
17.00 - 18.10 Semifinali canoa 
19.30 - 21.30 Semifinali canoa

Enrico Donatelli in evidenza ai Campionati Europei Junior e Under 23

Nella domenica pomeriggio, alla fine della sessione di tutte le gare di velocità, si è svolta la gara in questi anni dall'allenatore Giacomo Marazzato e da tutto lo staff tecnico della sezione Canoa