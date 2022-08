Canoa slalom | l’Italia chiude il Mondiale con due medaglie

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il Campionato del Mondo diad Augsburg, in Germania, sicon l’assegnazione dei titoli per lacanadese monoposto e nell’extreme. La migliore del team azzurro è Marta Bertoncelli che conquista la prima finale iridata della sua carrierando con un ottimo quinto posto. La 21enne ferrarese (Carabinieri) scende tra le porte del canale tedesco con grande precisione e velocità, sporcando la sua prova con un tocco alla porta 16 mando comunque con un ragguardevole 119.52. Vola invece sulle acque di casa la tedesca Andrea Herzog, bronzo a Tokyo, che conquista il titolo iridato con il tempo di 111.72 compresi due secondi di penalità per un tocco alla porta 14. Come nel 2019 la tedesca ha preceduto sul gradino più alto del podio la ...

