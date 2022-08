Cammariere al Grey Cat - Cronaca - lanazione.it

(Di lunedì 1 agosto 2022) Domani sera, per il "Cat Festival" a Villa Ginori Conti di Castelnuovo Val di Cecina, arriva Sergio, pianista, compositore e raffinato interprete che porta nell'anima l'eco dei grandi ...

LA NAZIONE

Domani sera, per il "Cat Festival" a Villa Ginori Conti di Castelnuovo Val di Cecina, arriva Sergio, pianista, compositore e raffinato interprete che porta nell'anima l'eco dei grandi maestri del jazz, i ...Martedì 2 agostoCat Festival torna alla Villa Ginori Conti di Castelnuovo Val di Cecina, questa volta con Sergio, pianista, compositore e raffinato interprete che porta nell'anima l'... Cammariere al Grey Cat Domani sera, per il "Grey Cat Festival" a Villa Ginori Conti di Castelnuovo Val di Cecina, arriva Sergio Cammariere, pianista, compositore e raffinato interprete che porta nell’anima l’eco dei grandi ...Fino al 20 agosto al Grey Cat Festival tanti concerti in location esclusive della Toscana, degustazioni di prodotti e proposte trekking ...