Cambiano le bollette del gas | nuovo calcolo in arrivo

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) vuole tutelare i consumatori. Ecco come cambierà ildelledel gas a partire dal primo ottobre

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) vuole tutelare i consumatori. Ecco come cambierà il calcolo delle bollette del gas a partire dal primo ottobre ...Cambiano i criteri di calcolo del prezzo nella bolletta gas. Resa nota, venerdì scorso, dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), la correzione di rotta a partire dal prossimo aggiorn ...