California, vasto incendio brucia 20mila ettari di terreno: "È il più vasto da inizio anno" – Video (Di lunedì 1 agosto 2022) Allerta nel nord della California per 8mila persone minacciate da un vasto incendio scoppiato venerdì pomeriggio al confine con l'Oregon, nella zona della foresta nazionale. Le fiamme hanno già bruciato 20mila ettari di terreno e per i vigili del fuoco si tratta del più vasto incendio nello Stato dall'inizio dell'anno. Oltre 100 strutture sono già state distrutte incluse le case di alcuni funzionari locali che stanno continuando a lavorare nonostante l'ordine d'evacuazione, ha spiegato lo sceriffo della contea di Siskiyou, epicentro dell'incendio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

