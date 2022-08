Calenda e Letta | domani mattina l' incontro decisivo Il segretario Dem | «Voglio l' intesa ma basta veti»

francesca_flati : #Gelmini, #Carfagna, #DiMaio, #Tabacci, #Speranza, #Calenda e #Brunetta. Che minestrone! #Letta pensa di vincere c… - Corriere : «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agend… - fattoquotidiano : I veti di Calenda, le tattiche di Renzi, il disagio della sinistra e ora il “casus belli” sulle tasse: così il Pd d… - tempoweb : Dal #Pd il veleno su Carlo #Calenda: “Vuole rompere, sta cercando solo una scusa” #azione #letta #1agosto… - stranifattinews : Corsa al voto, Calenda a Letta: “Vediamoci”. Il leader del PD: “Sì, ma senza veti”. Domani e dopodomani Sa... -

ELEZIONI 2022, CRISI GOVERNO/- Pd, strappo vicino: addio campo largo anti - Cdx La ... Alberto Bagnai/ "sulle tasse è il ventriloquo Ue, i giovani non abboccheranno" ALESSANDRA GHISLERI ...Aria tesa tra Enricoe Carlo. I leader di Partito Democratico e Azione non riescono a raggiungere un'intesa duratura in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e ora il segretario dem sbotta con il ...Roma, 1 ago.Il dialogo a distanza tra "Calenda e Letta non mi appassiona, sono giorni che si parla di campo ampio, campo largo che poi si ristringe. Noi in questo siamo chiari e sereni, ci presentiamo ...Letta rivela un retroscena: "Ci siamo dati la mano, ma Calenda ha fatto saltare tutto...". Sentite cosa ha detto [Video] ...