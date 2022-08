Calenda e i guai delle alleanze. Gli scenari di Zacchera (Di lunedì 1 agosto 2022) L’incontro di mercoledì scorso del centrodestra che in poche ore e senza indugi ha sciolto il nodo del potenziale premier e la divisione dei collegi tra le sue diverse componenti è stato un fulmine imprevisto, ha spiazzato gli avversari e li costringe ora a muoversi in contropiede. Non mancheranno a destra polemiche e tensioni, ma intanto la rotta è stata data, è sorprendentemente chiara e soprattutto l’elettorato ha subito capito di che cosa si tratta. Il fronte opposto appare invece spiazzato dall’imprevisto voto anticipato: c’è pochissimo tempo e si deve quindi decidere in pochi giorni con quali alleanze affrontare le candidature nei collegi uninominali. Solo un accordo fra tutti potrebbe dare qualche margine di vittoria nei collegi, perché se si va sparpagliati la sconfitta è certa. Bisogna quindi trovare una formula di aggregazione che da una parte raccolga i ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 agosto 2022) L’incontro di mercoledì scorso del centrodestra che in poche ore e senza indugi ha sciolto il nodo del potenziale premier e la divisione dei collegi tra le sue diverse componenti è stato un fulmine imprevisto, ha spiazzato gli avversari e li costringe ora a muoversi in contropiede. Non mancheranno a destra polemiche e tensioni, ma intanto la rotta è stata data, è sorprendentemente chiara e soprattutto l’elettorato ha subito capito di che cosa si tratta. Il fronte opposto appare invece spiazzato dall’imprevisto voto anticipato: c’è pochissimo tempo e si deve quindi decidere in pochi giorni con qualiaffrontare le candidature nei collegi uninominali. Solo un accordo fra tutti potrebbe dare qualche margine di vittoria nei collegi, perché se si va sparpagliati la sconfitta è certa. Bisogna quindi trovare una formula di aggregazione che da una parte raccolga i ...

