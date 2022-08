Calenda “Con una coalizione così ci facciamo ridere dietro” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato dal Corriere della Sera. Nella coalizione, afferma il leader di Azione, ci sono “persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare. Letta invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D'Incà che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questa coalizione sta diventando una roba improponibile: ci facciamo ridere dietro. Non vinceremo mai così”. Secondo Calenda, Letta, “dopo avergli detto 70 volte a voce quali erano le nostre condizioni, sparisce. Ci sta portando avanti da una settimana. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita”. Lo dice Carlo, leader di Azione, intervistato dal Corriere della Sera. Nella, afferma il leader di Azione, ci sono “persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare. Letta invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D'Incà che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questasta diventando una roba improponibile: ci. Non vinceremo mai”. Secondo, Letta, “dopo avergli detto 70 volte a voce quali erano le nostre condizioni, sparisce. Ci sta portando avanti da una settimana. ...

VittorioSgarbi : Calenda? “ Un ragazzino viziato e cafone” Parola di Mara Carfagna. Oggi candidata con il “cafone”. Auguri Calenda!… - AlexBazzaro : Lo ha detto davvero. Calenda e i veriliberali già con gli occhi colmi di gioia all’idea di tassarvi ciò che è vost… - francesca_flati : #Gelmini, #Carfagna, #DiMaio, #Tabacci, #Speranza, #Calenda e #Brunetta. Che minestrone! #Letta pensa di vincere c… - michele101175 : @CarloCalenda In realtà il suo gioco lo abbiamo capito tutti. Farà desistenza nei collegi uninominali come Rifondaz… - danieledv79 : @matteorenzi ha sempre detto che non si sarebbe alleato con il M5S e con chi non votava la fiducia a Draghi. Lui è… -