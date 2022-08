Calciomercato Verona, individuato il vice Faraoni. Ecco chi (Di lunedì 1 agosto 2022) Capitolo Calciomercato: dalla Fiorentina potrebbe arrivare per il Verona il sostituto perfetto per quanto concerne il ruolo di vice Faraoni Il Verona ha già individuato colui che sarà a tutti gli effetti il vice Faraoni. Come riportato da TMW, il prescelto è il giovane terzino della Fiorentina Gabriele Ferrarini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Capitolo: dalla Fiorentina potrebbe arrivare per ilil sostituto perfetto per quanto concerne il ruolo diIlha giàcolui che sarà a tutti gli effetti il. Come riportato da TMW, il prescelto è il giovane terzino della Fiorentina Gabriele Ferrarini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZonaBianconeri : RT @lorenzooleporee: Piccolo aggiornamento ?? ??Il calciatore vorrebbe rimanere ??Empoli e Verona in Italia e un club estero su di lui ??Non… - lorenzooleporee : Piccolo aggiornamento ?? ??Il calciatore vorrebbe rimanere ??Empoli e Verona in Italia e un club estero su di lui ??N… - linholux : RT @NicoSchira: Non solo #Empoli e #Verona interessate a Daniele #Rugani: c’è anche un club estero pronto a entrare in azione per il centra… - ganiyuridwanayo : RT @NicoSchira: Non solo #Empoli e #Verona interessate a Daniele #Rugani: c’è anche un club estero pronto a entrare in azione per il centra… - AleGobbo87 : RT @NicoSchira: Non solo #Empoli e #Verona interessate a Daniele #Rugani: c’è anche un club estero pronto a entrare in azione per il centra… -