Calciomercato Roma, Wijnaldum ai dettagli: tocca all'olandese fare il passo decisivo (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi sono vicinissimi a Wijnaldum, la mossa decisiva potrebbe arrivare dall'olandese La Roma è sempre più vicina a Georginio Wijnaldum. Col PSG è ormai stata trovata l'intesa per il prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni; ovvero il numero di presenze e la qualificazione in Champions. Resta solo da limare la questione legata al ricco ingaggio da 7 milioni dell'olandese. I giallorossi non vorrebbero andare oltre i 4,5-5 milioni, con il restante stipendio pagato dai parigini. La distanza è ormai minima e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il via libera potrebbe arrivare proprio grazie a Wijnaldum che potrebbe rinunciare ad alcuni bonus per trasferirsi alla ...

