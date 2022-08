Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa: i dettagli! (Di lunedì 1 agosto 2022) Arrivano importanti novità per il Calciomercato in entrata del Milan. Dopo le conferme da parte di Sky dell’arrivo a Milano della giovane stella del Belgio De Ketelaere, Gianluca di Marzio ha pubblicato poco fa un post sulle mosse future dei rossoneri. PSG Diallo Milan Per la difesa sembra che il nome di Tanganga del Tottenham stia invece scomparendo dai radar della dirigenza e che si stia invece valutando seriamente l’ipotesi di trattare con il PSG per portare a Milanello Diallo, difensore centrale senegalese, di cui anche il Napoli aveva chiesto informazioni. La valutazione si aggira sempre intorno ai 25 milioni e la sua entrata porterebbe alla cessione di Gabbia. La questione di Renato Sanches rimane sempre aperta, infatti sembra che i contatti con Mendes ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) Arrivano importanti novità per ilin entrata del. Dopo le conferme da parte di Sky dell’arrivo ao della giovane stella del Belgio De Ketelaere, Gianluca di Marzio ha pubblicato poco fa un post sulle mosse future dei rossoneri. PSG DialloPer lasembra che ildi Tanganga del Tottenham stia invece scomparendo dai radar della dirigenza e che si stia invece valutando seriamente l’ipotesi di trattare con il PSG per portare aello Diallo, difensore centrale senegalese, di cui anche il Napoli aveva chiesto informazioni. La valutazione si aggira sempre intorno ai 25 milioni e la sua entrata porterebbe alla cessione di Gabbia. La questione di Renato Sanches rimane sempre aperta, infatti sembra che i contatti con Mendes ...

