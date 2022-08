Calciomercato Milan, Maldini si supera: il nuovo acquisto sbarca nella notte (Di lunedì 1 agosto 2022) Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara mettono a segno un colpo super: l’acquisto più desiderato dell’estate arriva in città stanotte. Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I rossoneri, forti della vittoria dell’ultimo campionato di Serie A, sono decisi a puntare ai vertici della classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022), Paoloe Frederic Massara mettono a segno un colpo super: l’più desiderato dell’estate arriva in città sta. Ildi Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I rossoneri, forti della vittoria dell’ultimo campionato di Serie A, sono decisi a puntare ai vertici della classifica Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere atteso in serata a Milano - FzzOh18 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è #Diallo ht… - PianetaMilan : #Inter, #Dimarco: “Noi e la #Juventus #calciomercato di livello, ma il #Milan è ottima squadra” #ACMilan… -