Calciomercato Milan, in arrivo De Katelaere: domani le visite (Di lunedì 1 agosto 2022) Finalmente il flirt di Calciomercato tra il Milan e Charles De Katelaere giunge al termine. Il gioiellino belga è atteso oggi in Italia dove troverà la dirigenza nerazzurra ad accoglierlo a braccia aperte. Per le visite mediche bisognerà aspettare a domani, ma quel che è certo è che i rossoneri sono riusciti a mettere le mani su un talento assoluto. La cifra messa sul piatto per strappare il trequartista alla sua ex squadra è sicuramente importante, ma un profilo del genere vale tutti i soldi spesi dal Milan, poiché molto probabilmente vedrà la propria valutazione lievitare notevolmente da qui a poco tempo. Calciomercato Milan: le cifre di De Katelaere Il Milan è riuscito a mettere sul piatto una cifra davvero ... Leggi su zon (Di lunedì 1 agosto 2022) Finalmente il flirt ditra ile Charles Degiunge al termine. Il gioiellino belga è atteso oggi in Italia dove troverà la dirigenza nerazzurra ad accoglierlo a braccia aperte. Per lemediche bisognerà aspettare a, ma quel che è certo è che i rossoneri sono riusciti a mettere le mani su un talento assoluto. La cifra messa sul piatto per strappare il trequartista alla sua ex squadra è sicuramente importante, ma un profilo del genere vale tutti i soldi spesi dal, poiché molto probabilmente vedrà la propria valutazione lievitare notevolmente da qui a poco tempo.: le cifre di DeIlè riuscito a mettere sul piatto una cifra davvero ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere atteso in serata a Milano - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - MilanNewsit : SIAMO IN DIRETTA SU TWITCH! Aspettando #DeKetelaere: un ottimo #Milan contro il #Marsiglia e gli altri nomi di… - Luxgraph : Serie C, Lecco: dal Milan arriva Stanga a titolo definitivo -