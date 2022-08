Calciomercato Milan – De Ketelaere, tra oggi e domani visite e firma (Di lunedì 1 agosto 2022) Charles De Ketelaere, colpo di Calciomercato del Milan, inizia in queste ore la sua avventura in rossonero. Ecco i suoi primi passi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Charles De, colpo didel, inizia in queste ore la sua avventura in rossonero. Ecco i suoi primi passi

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - lucabianchin7 : Charles #DeKetelaere non arriverà oggi a Milano: formalità da contratto ancora da sistemare. È atteso tra domani e… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Milan, De Ketelaere oggi a Milano. Roma, Wijnaldum è quasi fatta Tutte le trattative in diretta - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Calciomercato Milan: è il giorno dell’arrivo di De Ketelaere. I dettagli -