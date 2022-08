Calciomercato Milan – De Ketelaere oggi a Milano: sabato in campo? (Di lunedì 1 agosto 2022) Charles De Ketelaere, colpo di Calciomercato del Milan, arriva oggi in città. Mercoledì primo allenamento, forse debutto contro il Vicenza Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Charles De, colpo didel, arrivain città. Mercoledì primo allenamento, forse debutto contro il Vicenza

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - lucabianchin7 : Charles #DeKetelaere non arriverà oggi a Milano: formalità da contratto ancora da sistemare. È atteso tra domani e… - Luxgraph : Lazaro, visite mediche: pronto per la nuova avventura con il Torino - WgAlenta : RT @calciomercatoit: ?? -