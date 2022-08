Calciomercato, Mertens nel mirino del Trabzonspor (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex giocatore del Napoli Dries Mertens avrebbe suscitato l’interesse anche del Trabzonspor, tuttavia l’affare non sarebbe possibile. Dries Mertens sarebbe nel mirino del Trabzonspor, club … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex giocatore del Napoli Driesavrebbe suscitato l’interesse anche del, tuttavia l’affare non sarebbe possibile. Driessarebbe neldel, club … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

persemprecalcio : ?? Dries #Mertens dopo nove lunghi anni passati all'ombra del Vesuvio sta decidendo la sua nuova destinazione. Ecco… - sscalcionapoli1 : Trabzonspor, l’allenatore Avci: “Mertens non è economicamente accessibile per noi” - calciomercato_m : IL MATTINO - Salernitana, non solo Mertens: ecco gli obiettivi di mercato dei granata - la_iovieno : @gamonapoli Spalletti ha mandato via Mertens, deve tacere sul calciomercato. - sscalcionapoli1 : Schira: “Tre squadre sono interessate a Mertens, c’è anche la Salernitana” -