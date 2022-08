Calciomercato, Borja Mayoral passa al Getafe a titolo definitivo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Getafe ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Borja Mayoral, completando quindi il riscatto del prestito dal Real Madrid. Il 25enne attaccante era arrivato a gennaio, dopo una deludente prima parte di stagione in Italia con la maglia della Roma. In Spagna Mayoral ha segnato 6 gol in 18 partite e adesso ha firmato un contratto quinquennale con il Getafe. Sebbene i dettagli dell’operazione non siano ancora stati rivelati, secondo la stampa spagnola il Getafe avrebbe versato al Real una somma di circa 10 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilha annunciato l’arrivo adi, completando quindi il riscatto del prestito dal Real Madrid. Il 25enne attaccante era arrivato a gennaio, dopo una deludente prima parte di stagione in Italia con la maglia della Roma. In Spagnaha segnato 6 gol in 18 partite e adesso ha firmato un contratto quinquennale con il. Sebbene i dettagli dell’operazione non siano ancora stati rivelati, secondo la stampa spagnola ilavrebbe versato al Real una somma di circa 10 milioni di euro. SportFace.

