Calcio: Milan, De Ketelaere arriva in serata (Di lunedì 1 agosto 2022) Milano, 1ago. - (Adnkronos) - Al via l'avventura in rossonero di Charles De Ketelaere. Il 21enne belga partirà nel tardo pomeriggio da Oostende e arriverà a Milano prima di cena: martedì le visite mediche e la firma sul contratto. L'operazione per il trasferimento del trequartista dal Bruges al Milan è da 36 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)o, 1ago. - (Adnkronos) - Al via l'avventura in rossonero di Charles De. Il 21enne belga partirà nel tardo pomeriggio da Oostende e arriverà ao prima di cena: martedì le visite mediche e la firma sul contratto. L'operazione per il trasferimento del trequartista dal Bruges alè da 36 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita.

