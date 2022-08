Calcio | mercato Milan | resta viva la pista Renato Sanches

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022)o, 1 ago. - (Adnkronos) - Acquistato Charles De Ketelaere, ildelsi è spostato su altri due fronti: il centrocampo e la difesa. In mezzo, scrive Sky Sport, al campo un obiettivo. I rossoneri stanno tenendo vivi i contatti con Jorge Mendes, agente del centrocamdel Lille. Non solo ilperché il portoghese è sempre nel mirino del Paris Saint Germain. L'altraporta a Carney Chukwuemeka, classe 2003 dell'Aston Villa che ha un contratto in scadenza nel 2023. La valutazione dei 'villans', però, è molto alta. Per la difesa, invece, l'obiettivo numero uno è diventato Abdou Diallo, in uscita dal Paris Saint Germain. Il senegalese ha superato Tanganga e Reguillon nelle preferenze della ...