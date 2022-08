Calcio | Getafe | Borja Mayoral torna a titolo definitivo

petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Borja Mayoral è un nuovo attaccante del Getafe - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Borja Mayoral è un nuovo attaccante del Getafe - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Borja Mayoral è un nuovo attaccante del Getafe - apetrazzuolo : UFFICIALE - Borja Mayoral è un nuovo attaccante del Getafe - napolimagazine : UFFICIALE - Borja Mayoral è un nuovo attaccante del Getafe -

Non sono stati resi noti i dettagli dell'operazione ma secondo la stampa spagnola Borja Mayoral - sei gol in 18 partite colnella seconda parte della scorsa stagione - sarebbe costato attorno ...L'attaccante - non è partito per Israele per un fastidio al quadricipite sinistro - vuole fortemente il club spagnolo che ad ora ha offerto solo il prestito (c'è l'interesse anche del). E ...Riscattato il 25enne attaccante ex Roma dal Real Madrid MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Borja Mayoral diventa a tutti gli effetti un giocatore ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...