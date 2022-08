Calcio: Cagliari, rinnovo sino al 2025 per Deiola (Di lunedì 1 agosto 2022) Era stato indicato come il possibile capitano della rinascita del Cagliari ma, anche a causa di problemi nella preparazione precampionato, non ha potuto indossare la fascia perché assente nelle ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Era stato indicato come il possibile capitano della rinascita delma, anche a causa di problemi nella preparazione precampionato, non ha potuto indossare la fascia perché assente nelle ...

CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni. Tutt… - fisco24_info : Calcio: Cagliari, rinnovo sino al 2025 per Deiola: Assente nelle ultime amichevoli, pronto a tornare in campo - Luxgraph : Cagliari, Deiola prolunga fino al 2025: ufficiale - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Cagliari, rinnovo sino al 2025 per Deiola Assente nelle ultime amichevoli, pronto a tornare in campo - glooit : Calcio: Cagliari, rinnovo sino al 2025 per Deiola leggi su Gloo -