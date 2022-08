Cadavere riaffiora dalle acque dell’Idroscalo | ancora ignota l’identità

francobus100 : Venezia, cadavere riaffiora dalle acque della laguna a Sant’Elena: indagini in corso - Cronaca - qn_carlino : Venezia, cadavere riaffiora dalle acque della laguna a Sant’Elena: indagini in corso -

il Resto del Carlino

Le ultime notizie da Rovigo dove i resti di un corpo sono stati trovati in due posti diversi,qualcosa anche nelle acque ......1990 la corretta interpretazione del simbolismo nascosto nel luogo del ritrovamento del: ... Il racconto si fa sempre più drammatico e le parole di Bruno risentono dell'emozione che... Venezia, cadavere riaffiora dalle acque della laguna a Sant’Elena: indagini in corso Il corpo senza vita è stato notato galleggiare a pelo d’acqua. Addosso aveva solo il costume da bagno. L’ipotesi principale resta quella dell’annegamento ...Le ultime notizie da Rovigo dove i resti di un corpo sono stati trovati in due posti diversi, riaffiora qualcosa anche nelle acque dell'Adigetto ...