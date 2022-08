Brutale incidente durante un concerto | scatta il panico | ballerini feriti

Leggi su youmovies

(Di lunedì 1 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gli ultimi giorni, il mondo della musica è stato raggiunto da una vicenda molto forte. Undrammaticounche ha coinvolto gli artisti sul palco. Le immagini hanno fatto il giro del web. Gli ultimi giorni non sono stati facili per l’universo musicale. Per un lungo periodo, sono stati vietati i concerti